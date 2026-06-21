On je pobednik Zvezda Granda za 2026: Makedonac iz tima Đorđa Davida trijumfovao, pao na kolena i zaplakao

Nakon devetomesečne borbe dobili smo pobednika devetnaeste sezone "Zvezda Granda" za sezonu 2025/2026 i to je mladi Makedonac Bojan Ilievski! Kandidat iz tima Đorđa Davida je pobedio sa preko 50 hiljada osvojenih SMS glasova publike, čije je simpatije pridobio odavno.

Pogledajte slike pobednika: Nakon što smo dobili prvog pobednika od strane stručnog žirija, i to Tamaru Danilović, najmlađu učesnicu ove sezone, a koja je osvojila plaketu "Aleksandar Saša Popović", naklonost publike i najviše SMS glasova osvojio je upravo Bojan Ilievski. Trećeplasirani u ovoj sezoni jeste Cecin pulen Saša Stojaković sa oko 35 hiljada osvojenih glasova, dok je drugoplasirana kandidatkinja Mirjana Mitreva takođe iz Đoletovog tima osvojila 46