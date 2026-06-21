Prvo oglašavanje Cece Ražnatović nakon finala Zvezda Granda: Evo šta je poručila pobednici Tamari Danilović

Mondo pre 1 sat  |  Marina Cvetković
Prvo oglašavanje Cece Ražnatović nakon finala Zvezda Granda: Evo šta je poručila pobednici Tamari Danilović

Tamara Danilović (17) sinoć je odukom stručnog žirija odnela pobedu u "Zvezdama Granda" .

Njen mentor je bila Ceca Ražnatović, koja se sada oglasila nakon finala. Ceca je na Instagramu čestitala Tamari, kao i svom drugom kandidatu i nije krila ponos zbog učinka mlade pobednice. "Četiri godine zaredom stojim ponosno u finalu sa svojim kandidatima na bini Zvezda Granda. Dragi moj Saša, sinoć si pokazao kako se peva. Divna moja Tamara, zasluženo prvo mesto od strane stručnog žirija. Čestitam svim finalistima, bili su 22. veličanstvenih. Bravo omladino,
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