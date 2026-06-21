"Zatvorio sam oči i setio se": Oglasio se Eloj Rom, heroj Kurasaa i srpski zet

Mondo pre 3 sata  |  Milutin Vujičić
"Zatvorio sam oči i setio se": Oglasio se Eloj Rom, heroj Kurasaa i srpski zet

Kurasao je napravio jedno od najvećih iznenađenja na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je prethodne noći izdržao sve napade Ekvadora i remizirao 0:0.

Heroj karipskog tima bio je golman Eloj Rom (37) koji je uspeo da zaustavi sve što su mu šutirali na gol. A bogami su baš šutirali... Rom je imao neverovatnih 15 odbrana na meču u Montereju i zasluženo je dobio nagradu za igrača utakmice, tako da će se o njemu i njegovoj partiji pričati danima. "Samo sam zatvorio oči i pomislio na sve kroz šta smo prošli. Mnogo toga se dogodilo tokom svih tih godina... Razlog zbog kojeg sam izabrao da igram za Kurasao jeste to što
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