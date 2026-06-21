Zvezde Granda su nastale pre čak 23 godine: Žika Jakšić bankrotirao pa otišao kod Popovića, odmah mu se dopalo

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" emituje se od 2003. godine.

Šou su pokrenuli Saša Popović i Žika Jakšić, pri čemu je Jakšić inspiraciju pronašao nakon ličnog bankrota i života u Nemačkoj. Sinoć je završena 19. sezona, a pobednik prema glasovima publike je Bojan Ilievski, dok je pobednica prema glasovima stručnog žirija Tamara Danilović, kojoj je uručena nagrada "Saša Popović". Pogledajte kako je to izgledalo: Ovaj muzički šou-program pokrenuli su zajedno Saša Popović i Žika Jakšić. Naime, Žika Jakšić je jednom prilikom