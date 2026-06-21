Brnabić negira da je jedan tekst zakona dat Venecijanskoj komisiji, a drugi Skupštini, ponovila optužbe da je "afera zvučni top" izmišljena

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Brnabić negira da je jedan tekst zakona dat Venecijanskoj komisiji, a drugi Skupštini, ponovila optužbe da je "afera zvučni…

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ponovila je danas optužbe da je, kako se izrazila "afera zvučni top" izmišljena sa ciljem pritiska na Srbiju.

Rekla je i da neće da odgovara na optužbe da li su Venecijanskoj komisiji Saveta Evrope bili poslati isti tekstovi zakona o pravosuđu kakvi se sada razmatraju u Skupštini. "Nigde nemate takve tužibabe i kukumavke kao kod naših blokadera. Glupost, netačno, laž da bi se nanela šteta Srbiji!", rekla je Brnabić na konferenciji za novinare. Ona je rekla da se poslanici opozicije ne bore u Skupštini, već se žale Briselu. Kazala je da neće da odgovara na optužbe Marinike
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