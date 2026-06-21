Na današnji dan, 21. jun: Umro Makijaveli, bivši direktor RTS osuđen na 10 godina zatvora...

Na današnji dan, 21. juna, dogodilo se: 1377. Umro je engleski kralj Edvard III (Edward). Kralj je postao 1327. nasledivši oca Edvarda II. Zbog njegovih pretenzija na francuski presto, počeo je Stogodišnji rat. 1527. Umro je italijanski političar i pisac Nikolo Makijaveli (Niccolo Machiavelli), autor dela "Vladalac" u kojem je izneo shvatanje da vladar ne treba da bira sredstva da bi postigao cilj, iz čega je kasnije izveden pojam "makijavelizam". 1791. Francuski