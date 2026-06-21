Preminula hrvatska književnica i novinarka Slavenka Drakulić

Hrvatska književnica i novinarka Slavenka Drakulić preminula je u 77. godini, preneo je zagrebački Jutarnji list.

Drakulić je bila jedna od najprevođenijih hrvatskih književnica, rođena je u Rijeci 4. jula 1949. i živela u Zagrebu i Stokholmu. Karijeru je počela kao novinarka, nakon završenih studija komparativne književnosti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, prenosi agencija Hina. Pisala je za "Start", zagrebački nedeljnik "Danas" i NIN i bila jedna od novinarki koje su uvele feminističke teme u javnu raspravu. Bila je i dugogodišnja saradnica "Jutarnjeg