Tramp zapretio Iranu: SAD će ponovo vrlo snažno da udare, ako ne zaustavite svoje saveznike u Libanu

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Tramp zapretio Iranu: SAD će ponovo vrlo snažno da udare, ako ne zaustavite svoje saveznike u Libanu

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će SAD ponovo "vrlo snažno udariti" Iran, ako ta zemlja "ne zaustavi svoje saveznike u Libanu (Hezbolah, prim. aut)".

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social napisao da Iran "mora odmah da zaustavi svoje skupo plaćene saveznike u Libanu koji stvaraju probleme". "Ako to ne učine, ponovo ćemo veoma snažno udariti Iran, baš kao što smo učinili prošle nedelje - samo još jače", napisao je Tramp. Pogledajte i: Jakšić ukazuje da su SAD i Iran potpisali memorandum, ne sporazum: Tramp nije ostvario ciljeve, Teheran pokazao veštinu diplomatije
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