(Foto) SAD i Iran pokušavaju da postignu dogovor, Vens predvodi američku delegaciju

Američka i iranska delegacija, kao i posrednici iz Katara i Pakistana, stigli su na mesto pregovora u planinsko odmaralište Burgenštok, nedaleko od jezera Lucern u Švajcarskoj, pišu američki mediji.

Kako javlja Newsmax, američku delegaciju predvodi potpredsednik SAD Džej Di Vens, a iransku delegaciju predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf. Američki potpredsednik stigao je u jutarnjim satima u Švajcarsku na razgovore sa Iranom. Foto: AP/Pool/Nathan Howard Foto: AP/Pool/Nathan Howard Foto: AP/Pool/Nathan Howard Foto: AP/Pool/Nathan Howard Vens i njegova supruga sleteli su u 5.59 ujutru po lokalnom vremenu u vazduhoplovnu bazu Emen, blizu Lucerna.