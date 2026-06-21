Golman Kurasaa oborio rekord sa 15 odbrana na utakmici protiv Ekvadora: "Bio je to savršen meč, dignite mi spomenik"

Golman fudbalske reprezentacije Kurasaa Iloj Rum izjavio je da je njegov tim odigrao skoro savršenu utakmicu protiv Ekvadora u drugom kolu Svetskog prvenstva, preneo je AP.

Rum je proglašen za igrača utakmice, pošto je na duelu sa Ekvadorom imao čak 15 odbrana, prenosi AP. "Ovo će biti luda uspomena. Ne razmišljaš o tome dok to radiš, ali će to naravno biti nešto na šta ćeš se osvrtati. Za mene kao golmana, ovo je skoro savršena utakmica", izjavio je slavni golman. Golman Kurasaa je posle meča kroz osmeh poručio: "Mislim da mi sada treba spomenik na Kurasau". Fudbalska reprezentacija Kurasaa je remijem sa Ekvadorom osvojila prvi bod u