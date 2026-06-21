Obradović se vratio u Panatinaikos: Slavni trener ponovo u grčkom klubu nakon 14 godina

Newsmax Balkans pre 3 sata  |  Newsmax Balkans
Obradović se vratio u Panatinaikos: Slavni trener ponovo u grčkom klubu nakon 14 godina

Trener Željko Obradović se i zvanično vratio u košarkaški klub Panatinaikos posle 14 godina, potvrdio je klub iz Atine.

Ugovor je potpisan na tri godine. "Panatinaikos potvrđuje da se Željko Obradović vraća i da je potpisao trogodišnji ugovor. Priča se nastavlja. Kao da nijedan dan nije prošao", poruka je objavljena na društvenim mrežama na zvaničnom profilu grčkog kluba. «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται… #paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026
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