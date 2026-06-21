RHMZ upozorava: Pljuskovi sa grmljavinom u Bačkoj i Banatu, u ponedeljak u zapadnoj i centralnoj Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom koji se očekuju tokom nedelje i u ponedeljak na pojedinim područjima Srbije.

Prema najavi RHMZ tokom popodneva nepovoljno vreme očekuje se u Bačkoj i Banatu, kao i lokalno u brdsko-planinskim predelima. U ponedeljak će grmljavinski procesi zahvatiti Srem, zapadnu i centralnu Srbiju. Lokalno se očekuju jači pljuskovi, uz mogućnost kratkotrajne pojave grada. Posebno upozorenje izdato je i za područje Beograda, gde se sutra sredinom dana i tokom popodneva u pojedinim delovima grada očekuju obilnije padavine sa grmljavinom i mogućom pojavom