Bocan Harčenko: Politika orjentacije na sve države koje su partneri Srbije veoma efikasna

NIN pre 32 minuta  |  Tanjug
Bocan Harčenko: Politika orjentacije na sve države koje su partneri Srbije veoma efikasna

Ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je danas da je politika koju vodi i koju zagovara predsednik Srbije Aleksandar Vučić, odnosno orjentacija na sve države koje su partneri Srbije, veoma efikasna.

On je novinarima nakon obilaska novoizgrađenog Jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu sa predsednikom Vučićem, a čiji je izvođač radova ruska kompanija RŽD Internešenel, rekao da su celokupne aktivnosti RŽD potpuno integrisane u razvoj infrastrukture Srbije, odnosno napretka i uspona ekonomije Srbije i socijalnog razvoja zemlje. "To je nama kao Rusiji i kao prijateljskoj zemlji Srbije veoma važno", rekao je Bocan Harčenko. On je
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vučić tvrdi da Železnica Srbije mora da bude tačnija od nemačke i švajcarske, od ministarke traži da smenjuje direktore

Vučić tvrdi da Železnica Srbije mora da bude tačnija od nemačke i švajcarske, od ministarke traži da smenjuje direktore

N1 Info pre 7 minuta
Harčenko: Politika orjentacije na sve države koje su partneri Srbije veoma efikasna

Harčenko: Politika orjentacije na sve države koje su partneri Srbije veoma efikasna

RTV pre 37 minuta
Vučić: Dobijamo Jedinstveni dispečerski centar za veću sigurnost upravljanja vozovima

Vučić: Dobijamo Jedinstveni dispečerski centar za veću sigurnost upravljanja vozovima

RTK pre 17 minuta
Vučić o aferi „zvučni top“: Da li vi mislite da će šef FSB da vam stavi potpis na nešto što je laž

Vučić o aferi „zvučni top“: Da li vi mislite da će šef FSB da vam stavi potpis na nešto što je laž

Sputnik pre 37 minuta
Vučić u Jedinstvenom dispečerskom centru: Vozovi više neće kasniti, popravićemo prugu Valjevo-Vrbnica

Vučić u Jedinstvenom dispečerskom centru: Vozovi više neće kasniti, popravićemo prugu Valjevo-Vrbnica

RTS pre 3 minuta
Srbija dobila moderan centar za veću sigurnost železnice – u saradnji sa ruskom RŽD /foto/

Srbija dobila moderan centar za veću sigurnost železnice – u saradnji sa ruskom RŽD /foto/

Sputnik pre 3 minuta
Drma se ograda, vozovi idu preko ponora! Zastrašujući prizori sa pruge Beograd-Bar, Vučić najavio hitnu rekonstrukciju: "Ovo…

Drma se ograda, vozovi idu preko ponora! Zastrašujući prizori sa pruge Beograd-Bar, Vučić najavio hitnu rekonstrukciju: "Ovo hitno mora da se reši" (foto, video)

Blic pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeRusijasrbija

Politika, najnovije vesti »

Vučić tvrdi da Železnica Srbije mora da bude tačnija od nemačke i švajcarske, od ministarke traži da smenjuje direktore

Vučić tvrdi da Železnica Srbije mora da bude tačnija od nemačke i švajcarske, od ministarke traži da smenjuje direktore

N1 Info pre 7 minuta
SSP, SRCE, PSG i Solidarnost: Obavestili smo EU o pokušaju SNS-a da obmane Venecijansku komisiju

SSP, SRCE, PSG i Solidarnost: Obavestili smo EU o pokušaju SNS-a da obmane Venecijansku komisiju

N1 Info pre 17 minuta
Harčenko: Politika orjentacije na sve države koje su partneri Srbije veoma efikasna

Harčenko: Politika orjentacije na sve države koje su partneri Srbije veoma efikasna

RTV pre 37 minuta
Ministarka Macura na koncertu KUD "Srpski vez" u Kumanovu

Ministarka Macura na koncertu KUD "Srpski vez" u Kumanovu

RTV pre 22 minuta
Platforma za evropsku Srbiju uputila pismo EU o navodno različitim tekstovima pravosudnih zakona

Platforma za evropsku Srbiju uputila pismo EU o navodno različitim tekstovima pravosudnih zakona

Beta pre 23 minuta