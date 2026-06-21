Teška nesreća kod Kolašina: Više povređenih, među njima i beba

NIN pre 7 sati
Teška nesreća kod Kolašina: Više povređenih, među njima i beba

Tri osobe, a među njima i petomesečna beba, povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć oko 23.20 časova dogodila na pristupnom putu ka auto-putu, u mjestu Bijeli Potok kod Kolašina. “Do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozilo marke "audi", kojim je upravljao D.

Z. iz Rožaja, udarilo najpre u betonski stub rasvete pored puta, a potom u saobraćajnu signalizaciju. Nakon toga se vozilo rotiralo na kolovozu i zadnjim delom udarilo u kameni potporni zid“, saopštili su iz kolašinskog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Uviđaj je obavio dežurni tužilac u prisustvu službenika Odeljenja bezbednosti Kolašin.
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