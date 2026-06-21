Do sada 139 zemalja potvrdilo učešće na Expu, Srbija oborila rekord

Nova pre 2 sata
Do sada 139 zemalja potvrdilo učešće na Expu, Srbija oborila rekord

Generalni direktor preduzeća "Ekspo 2027" (EXPO 2027) Beograd Danilo Jerinić kazao je da je do sada 139 zemalja i organizacija potvrdilo učešće na međunarodnoj izložbi, po čemu je beogradski Ekspo, kako je rekao, najbrže popunjeni Ekspo.

"To je najveći broj zemalja koji je ikada učestvovao na jednoj specijalizovanoj Ekspo izložbi. Srbija je time već oborila rekord. Istovremeno, Ekspo 2027 Beograd je najbrže popunjen Ekspo u odnosu na dinamiku kojom su zemlje potvrđivale svoje učešće. To govori da smo od prvog dana gradili jednu stazu uspeha za naš Ekspo", rekao je Jerinić, povodom tri godine od odluke Međunarodnog biroa za izložbe da organizaciju specijalizovane izložbe dodeli Srbiji. On je ocenio
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