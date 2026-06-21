Džej Di Vens stigao u Švajcarsku, počinju pregovori o okončanju rata u Iranu

Nova pre 34 minuta
Džej Di Vens stigao u Švajcarsku, počinju pregovori o okončanju rata u Iranu

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džej Di Vens (JD Vance) stigao je jutros u Švajcarsku kako bi formalno otpočeo pregovore s liderima Irana o okončanju rata u toj zemlji i nuklearnom programu Teherana.

Vens je sa suprugom Ušom sleteo na vojni aerodrom Emen u Lucernu jutros oko šest časova, saopštio je njegov kabinet. Okvirni sporazum je potpisan prošle nedelje, a američki i iranski zvaničnici sada pregovaraju o tehničkim detaljima koji imaju velike implikacije po svetsku ekonomiju i globalnu bezbednost. Vens je prvobitno trebalo da putuje u Švajcarsku u petak, ali je njegov dolazak odložen nakon eskalacije sukoba u Libanu. Među iranskim pregovaračima su
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