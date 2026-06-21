FOTO Sve je gotovo: Janakopulos objavio sliku sa Obradovićem i objavio povratak Žoca

Nova pre 42 minuta
FOTO Sve je gotovo: Janakopulos objavio sliku sa Obradovićem i objavio povratak Žoca

Željko Obradović je novi trener Paantinaikosa.

Ono što je danima bilo najavljivano, sada je postalo i zvanično - najtrofejniji trener svih vremena se vraća na mesto najvećih uspeha. Vest je potvrdio Panatinaikos na društvenim mrežama, a sliku sa njim je objavio i kontroverzni vladnik Dimitris Janakopulos. A post shared by dimitris giannakopoulos (@dpg7000) "Priča se nastavlja... Kralj se vratio!", napisao je Janakopulos u opisu objave. Željko je u Panatinaikosu pravio najveće uspehe, osvojio je pet trofeja
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