"Hteo je da odustane od takmičenja zbog problema sa kockom": Đorđe David o pobedniku "Zvezda Granda"

Nova pre 59 minuta
"Hteo je da odustane od takmičenja zbog problema sa kockom": Đorđe David o pobedniku "Zvezda Granda"

Mentor pobednika devetnaeste sezone „Zvezda Granda“ Bojana Ilievskog, Đorđe David, progovorio je za domaće medije o poroku sa kojim se njegov kandidat borio u prethodnom periodu.

Naime, Đorđe je otkrio da je Bojan bio zavisnik od kocke, ali da je taj problem sada prošlost. Roker tvrdi da je ovo Bojanovih pet minuta, koje treba da iskoristi na najbolji mogući način, a zatim izjavio da je Makedonac u jednom trenutku želeo da napusti takmičenje. "U petom krugu je hteo da izađe, u petom krugu je imao ozbiljan problem sa glavom. Taj problem se zvao, kažem zvao, kocka. Ne razmišljajući o onome šta je familija, i onome šta su njegovi trenuci, i za
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