"Ovo je za tebe": Emotivna poruka srspkog zeta nakon istorijskog boda najveće senzacije na Mundijalu

Karipska selekcija Kurasao kreirala je prvorazrednu senzaciju u drugom kolu Svetskog prvenstva.

Nakon što su pretrpeli težak debakl na premijeri protiv moćne Nemačke (7:1), gde su ih mnogi otpisali i ponižavali, fudbaleri Kurasaoa stigli su do istorijskog, herojskog boda odigravši 0:0 protiv favorizovanog Ekvadora. Apsolutni heroj nacije i čovek o kojem danas bruji čitav fudbalski svet jeste njihov 37-godišnji čuvar mreže i srpski zet – Eloj Rum! Iskusni golman, koji trenutno brani u drugoj američkoj ligi, spustio je roletnu i upisao nestvarnih, epskih 15