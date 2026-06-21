"Ovo je za tebe": Emotivna poruka srspkog zeta nakon istorijskog boda najveće senzacije na Mundijalu

Nova pre 33 minuta
"Ovo je za tebe": Emotivna poruka srspkog zeta nakon istorijskog boda najveće senzacije na Mundijalu

Karipska selekcija Kurasao kreirala je prvorazrednu senzaciju u drugom kolu Svetskog prvenstva.

Nakon što su pretrpeli težak debakl na premijeri protiv moćne Nemačke (7:1), gde su ih mnogi otpisali i ponižavali, fudbaleri Kurasaoa stigli su do istorijskog, herojskog boda odigravši 0:0 protiv favorizovanog Ekvadora. Apsolutni heroj nacije i čovek o kojem danas bruji čitav fudbalski svet jeste njihov 37-godišnji čuvar mreže i srpski zet – Eloj Rum! Iskusni golman, koji trenutno brani u drugoj američkoj ligi, spustio je roletnu i upisao nestvarnih, epskih 15
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