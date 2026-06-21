"Ovo mi je najveći uspeh": Pobednik "Zvezda Granda" ima tešku životnu priču

Nova pre 1 sat
"Ovo mi je najveći uspeh": Pobednik "Zvezda Granda" ima tešku životnu priču

Bojan Ilievski pobednik je 19. sezone muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ po glasovima publike, a po sopstvenom priznanju, ni sam nije očekivao da će stići do trijumfa.

Bojan je u razgovoru za „Grand“ otkrio da je prolazio kroz brojna životna iskušenja, od kojih je možda i najveće bio problem sa kockom, zbog čega je bio na ivici da zauvek krene stranputicom. Uspeo je da se izvuče iz toga i zasija najjače na muzičkoj sceni, čija je kruna za sada pobeda u „Zvezdama Granda“. "Iskreno, nisam očekivao da ću baš biti prvi. Ali, zahvaljujući ljudima koji su glasali za mene, ali i mom trudu sa mentorom, uspeli smo da stignemo do samog
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