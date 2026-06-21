Porodična tragedija u Petrovcu na Mlavi: Pucao na roditelje nakon svađe, oca promašio, majka teško ranjena

U porodičnoj kući u Petrovcu na Mlavi večeras oko 21 čas dogodila se teška porodična tragedija kada je Zoran S. iz vatrenog oružja pucao na svoje roditelje, saznaje "Telegraf.rs".

Prema nezvaničnim informacijama, napadu je prethodila kraća svađa, nakon čega je osumnjičeni potegao oružje. Ispaljeni metak je promašio oca, ali je nesrećna majka zadobila teške telesne povrede, saznaje Telegraf. Prema rečima komšija koje su svedočile dramatičnim trenucima, Zoran S. je tokom incidenta vikao da će ubiti i roditelje i sebe, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu. "Čula se galamu, a ubrzo i pucanj. Vikao je da će ih sve pobiti, a onda i presuditi