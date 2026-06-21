Srpski zet apsolutni rekorder Mundijala, ovo nikome u istoriji nije pošlo za rukom

Iloj Rum, golman reprezentacije Kurasaa i suprug poznate srpske modne blogerke Zorane Jovanović (Zorannah), postavio je rekord Mundijala pošto je meč protiv Ekvadora završio sa čak 15 odbrana.

Gledajući ukupan broj odbranjenih udaraca, ispred njega se nalazi Tim Hauard, koji je 2014. godine protiv Belgije u osmini finala u dresu reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država imao 16. Taj meč je rešen u produžetku pobedom Belgije od 2:1, i Hauardu doneo mesto u istoriji Mundijala, pošto je prebacio brojku od 13 odbrana, koliko je imao čuveni Peruanac Ramon Kiroga 1978. godine u remiju protiv Holandije, 0:0. Hauard je do tog podviga stigao zahvaljujući čak