U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura i do 35 stepeni

Nova pre 6 sati
U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura i do 35 stepeni

Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ponegde i veoma toplo, sa oblacima i kišom u delovima Vojvodine i na planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je izdao upozorenje na obilne pljuskove sa grmljavinom danas i sutra u Vojvodini, kao i na kratkotrajnu pojavu grada. Danas će duvati slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti od 14 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok su kasno popodne mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 19
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