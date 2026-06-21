"U zemlji koja je zvanični kandidat za članstvo u EU sprema se staljinistička čistka"

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da se u zemlji koja je zvanični kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji sprema "staljinistička čistka političkih neistomišljenika".

"Evropa ne sme više nemo da posmatra kako autokratski režim svesno laže Brisel, gazi vladavinu prava i sopstvene građane proglašava teroristima kako bi opstao na vlasti. Odgovor na pitanje kako je moguće da Tužilaštvo ekspresno goni političke protivnike dok godinu i po dana nema optužnice za pad nadstrešnice u Novom Sadu, srpska i evropska javnost će dobiti onda kada se Srbija priključi evropskoj zajednici", navelo je SRCE. Dodali su da "napad vladajućeg režima",