Vozači da budu odmorni zbog toplog vremena, čekanje na Preševu i Batrovcima

Nova pre 54 minuta
Vozači da budu odmorni zbog toplog vremena, čekanje na Preševu i Batrovcima

Vozačima se savetuje češće odmaranje i oprez na putu tokom dana zbog visokih temperatura i obilnih padavina koje se očekuju u Vojvodini i na zapadu zemlje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim rampama širom Srbije jutros nema zadržavanja. Vozila na graničnom prelazu Preševo čekaju oko 35 minuta na izlazu, dok na drugim prelazima nema zadržavanja. Kamioni na izlaz iz zemlje jedino čekaju na Batrovcima, gde se zadržavaju oko dva sata, dok na drugim prelazima nema zadržavanja.
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