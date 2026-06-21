Zatvaranje Bulevara despota Stefana, kopanje tunela i rekonstrukcija mosta: Kako da Beograd ne upadne u saobraćajni kolaps

Nova pre 9 minuta
Zatvaranje Bulevara despota Stefana, kopanje tunela i rekonstrukcija mosta: Kako da Beograd ne upadne u saobraćajni kolaps

Tri velika infrastrukturna projekta uskoro će istovremeno opteretiti saobraćajnu mrežu Beograda. Proveravali smo koja su alternativna rešenja za smanjenje gužvi u saobraćaju, kao i da li je trebalo da se tri velika projekta realizuju tako da se radovi poklapaju.

Zatvaranje dela Bulevara despota Stefana zbog izgradnje drumskog tunela, početak radova na prvoj metro stanici i rekonstrukcija Pančevačkog mosta obeležiće naredne godine u Beogradu. Bulevar despota Stefana biće zatvoren od sredine avgusta od broja 109 do Policijske uprave za Beograd zbog gradnje drumskog tunela. Tunel će povezivati Savsku i Dunavsku padinu, odnosno Kameničku ulicu kod Ekonomskog fakulteta i Bulevar despota Stefana. Glavni urbanista Beograda Marko
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