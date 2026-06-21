Završena prva runda pregovora SAD i Irana u Švajcarskoj

Završena je prva runda pregovora između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana u Švajcarskoj, uz učešće posrednika iz Pakistana i Katara.

Delegacije su razgovarale o sprovođenju već dogovorenih obaveza iz memoranduma o razumevanju, potpisanog elektronski prošlog četvrtka. Diskusije iza zatvorenih vrata obuhvatile su i pitanja prekida vatre na više frontova, uključujući izraelske operacije u Libanu, kao i vremenski okvir za ukidanje pomorske blokade i obnavljanje plovidbe kroz Ormuski moreuz, javlja Rojters, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu. Deo iranske delegacije odbio je rukovanje i