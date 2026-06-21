Sremska Mitrovica među najtoplijim gradovima u Srbiji: Iz Hitne pomoći apeluju na građane da budu oprezni

Ozon pre 1 sat
Sremska Mitrovica među najtoplijim gradovima u Srbiji: Iz Hitne pomoći apeluju na građane da budu oprezni

SREMSKA MITROVICA – Prvi dan leta doneo je i prve ozbiljne vrućine, a Sremska Mitrovica danas se našla među najtoplijim gradovima u Srbiji.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u gradu je tokom dana izmereno čak 31 stepen, čime se Mitrovica našla među najtoplijim mestima u zemlji. Najviša temperatura zabeležena je u Kikindi, gde su izmerena 33 stepena, dok su među najtoplijim gradovima bili i Sombor, Palić, Valjevo, Negotin, Zaječar i Sremska Mitrovica. Meteorolozi upozoravaju da će se visoke temperature zadržati i narednih dana, dok se već tokom sutrašnjeg dana u Sremu očekuju lokalni
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