Delegacija Irana već u Švajcarskoj, čeka se Vens

Politika pre 49 minuta
Delegacija Irana već u Švajcarskoj, čeka se Vens

Vens će u Švajcarskoj boraviti dan ili dva

Iranski glavni pregovarač Mohamed Bager Kalibaf, predvodiće delegaciju zemlje u razgovorima sa SAD u Švajcarskoj, objavio je u subotu iranski portal Saberin njuz. Kalibaf, predsednik iranskog parlamenta, igrao je centralnu ulogu tokom serije iranskih pregovora za okončanje sukoba. Ministar spoljnih poslova Abas Aragči i portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei takođe su u delegaciji sa nekoliko drugih zvaničnika, uključujući lidere bankarske i naftne
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