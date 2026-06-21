Hersonska oblast: u ukrajinskim napadima poginulo dvoje, a ranjeno devet civila

Ukrajinski dron pogodio automobil u mestu Kostogrizovo

Dve osobe su poginule, a devet je povređeno u ukrajinskim napadima na deo Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom u poslednja 24 sata, saopštio je guverner tog regiona pod ruskom vlašću Vladimir Saldo. Saldo je, kako prenosi ruski Interfaks, naveo da je ukrajinski dron pogodio automobil u mestu Kostogrizovo, pri čemu je poginuo jedan muškarac, dok je u napadu na drugo vozilo ranjena jedna žena. Prema njegovim rečima, u napadima dronovima povređeni su i muškarac i