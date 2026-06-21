Hersonska oblast: u ukrajinskim napadima poginulo dvoje, a ranjeno devet civila

Politika pre 40 minuta
Hersonska oblast: u ukrajinskim napadima poginulo dvoje, a ranjeno devet civila

Ukrajinski dron pogodio automobil u mestu Kostogrizovo

Dve osobe su poginule, a devet je povređeno u ukrajinskim napadima na deo Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom u poslednja 24 sata, saopštio je guverner tog regiona pod ruskom vlašću Vladimir Saldo. Saldo je, kako prenosi ruski Interfaks, naveo da je ukrajinski dron pogodio automobil u mestu Kostogrizovo, pri čemu je poginuo jedan muškarac, dok je u napadu na drugo vozilo ranjena jedna žena. Prema njegovim rečima, u napadima dronovima povređeni su i muškarac i
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Dve osobe poginule, devet povređeno u napadima na Hersonsku oblast

Dve osobe poginule, devet povređeno u napadima na Hersonsku oblast

RTV pre 1 sat
UŽIVO: Rat u Ukrajini Dve osobe poginule, devet povređeno u napadima na Hersonsku oblast

UŽIVO: Rat u Ukrajini Dve osobe poginule, devet povređeno u napadima na Hersonsku oblast

Euronews pre 1 sat
Četvoro stradalih u napadu dronom na Krim, deo poluostrva bez struje; Ruski udari na Poltavsku i Dnjepropetrovsku oblast

Četvoro stradalih u napadu dronom na Krim, deo poluostrva bez struje; Ruski udari na Poltavsku i Dnjepropetrovsku oblast

RTS pre 1 sat
(Video) Totalni haos na Krimu! Sve je u plamenu, Ukrajina izvela velike osvetničke napade: Ima mrtvih, nema struje ni goriva

(Video) Totalni haos na Krimu! Sve je u plamenu, Ukrajina izvela velike osvetničke napade: Ima mrtvih, nema struje ni goriva

Blic pre 2 sata
Moskva pod udarom dronova! Treći napad u nedelju dana, usledila odmazda na Kijev, prof. dr Petrović: "Dronovi su danas…

Moskva pod udarom dronova! Treći napad u nedelju dana, usledila odmazda na Kijev, prof. dr Petrović: "Dronovi su danas dominantan faktor u ratovanju"

Kurir pre 3 sata
Ušakov: Rusija ne očekuje sprovođenje sporazuma iz Enkoridža, već pobedu

Ušakov: Rusija ne očekuje sprovođenje sporazuma iz Enkoridža, već pobedu

NIN pre 4 sati
Ukrajina žestoko napala Krim: Gore skladišta nafte, ima poginulih i desetine povređenih

Ukrajina žestoko napala Krim: Gore skladišta nafte, ima poginulih i desetine povređenih

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerDron

Svet, najnovije vesti »

Britanski kralj će ove nedelje prvi put otkriti detalje svoje poreske situacije

Britanski kralj će ove nedelje prvi put otkriti detalje svoje poreske situacije

Danas pre 36 minuta
U zemlji koja se nije plasirala na Svetsko prvenstvo, neuspeh izazvao ljutu političku borbu

U zemlji koja se nije plasirala na Svetsko prvenstvo, neuspeh izazvao ljutu političku borbu

N1 Info pre 30 minuta
Brnabić opet napala Piculu

Brnabić opet napala Piculu

SEEbiz pre 40 minuta
Tragedija u ranu zoru! Šest osoba stradalo u stravičnom požaru: Vatrogasci zatekli jeziv prizor u kući

Tragedija u ranu zoru! Šest osoba stradalo u stravičnom požaru: Vatrogasci zatekli jeziv prizor u kući

Blic pre 45 minuta
"Nećete moći da se vratite u svoju j**enu zemlju!" Tramp potpuno izgubio kompas, opet zapretio Iranu: "J**eno ću da vas…

"Nećete moći da se vratite u svoju j**enu zemlju!" Tramp potpuno izgubio kompas, opet zapretio Iranu: "J**eno ću da vas raznesem ako ga zatvorite!"

Blic pre 10 minuta