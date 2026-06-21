Senator Grejem ponovio pretnju o preuzimanju Ormuskog moreuza

Politika pre 44 minuta
Senator Grejem ponovio pretnju o preuzimanju Ormuskog moreuza

Poznat po svojim ekstremnim stavovima prema Iranu i Rusiji

Republikanski senator Lindzi Grejem, poznat po svojim ekstremnim stavovima prema Iranu, danas je ponovio pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će Sjedinjene Američke Države „preuzeti“ Ormuski moreuz, ako diplomatski napori sa Irancima ne uspeju, preneo je CNN. Grejem, bliski Trampov saveznik, rekao je da je u petak proveo više od četiri sata sa predsednikom, nakon preliminarnog sporazuma postignutog između SAD i Irana, za koji se administracija nada da će
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