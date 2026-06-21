Sibiha zavalio Poljskoj, Porošenko vratio poljsko odlikovanje

Povod odluka Navrockog da Zelenskog oduzme Orden „Belog orla“

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha zahvalio je građanima Poljske koji, kako je naveo, podržavaju Ukrajinu i protive se pogoršanju bilateralnih odnosa, uz poziv na sprečavanje daljeg zaoštravanja. „Želim da zahvalim svakom poljskom građaninu koji je zauzeo jasan stav protiv eskalacije tenzija sa Ukrajinom. Potpuno smo posvećeni istom pristupu“, napisao je on na društvenoj mreži Iks. Prema rečima ministra, mnogi Ukrajinci dele ista osećanja prema