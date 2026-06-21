Uhapšen mladić (20) zbog ubistva Čačanina (19) na Gradskoj plaži

Mladić od zadobijene ubodne rane preminuo, osumnjičeni za napad uhapšen

U Čačku je noćas izboden mladić (19), dok je osumnjičeni za napad uhapšen. Kako Tanjug saznaje, mladić je od zadobijene ubodne rane preminuo. Mladić je napadnut na gradskoj plaži u Čačku. Policija u Čačku uhapsila je O. O. (20), iz tog grada, zbog sumnje da je noćas na Gradskoj plaži u Čačku, oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka iz Čačka. On je nakom tog čina pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u