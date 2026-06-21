Uhapšen mladić (20) zbog ubistva Čačanina (19) na Gradskoj plaži

Politika pre 13 minuta
Uhapšen mladić (20) zbog ubistva Čačanina (19) na Gradskoj plaži

Mladić od zadobijene ubodne rane preminuo, osumnjičeni za napad uhapšen

U Čačku je noćas izboden mladić (19), dok je osumnjičeni za napad uhapšen. Kako Tanjug saznaje, mladić je od zadobijene ubodne rane preminuo. Mladić je napadnut na gradskoj plaži u Čačku. Policija u Čačku uhapsila je O. O. (20), iz tog grada, zbog sumnje da je noćas na Gradskoj plaži u Čačku, oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka iz Čačka. On je nakom tog čina pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u
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