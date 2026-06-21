Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 22. do 28. juna)

Početkom sledeće sedmice u Srbiji se zadržava pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stepeni.

Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, kao i lokalno u ostalim predelima Srbije. U Kragujevcu i Šumadiji u ponedeljak će početkom naredne sedmice biti toplo, ali se u popodnevnim časovima očekuju pljuskovi. U ponedeljak i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura biće od ponedeljka do srede 19, a najviša nevna 30 stepeni. Od ćetvrtka će biti pa do kraja sledećeg