Izrael ukida sva ograničenja okupljanja zbog rata, u severnom delu zemlje

Sva ograničenja okupljanja i aktivnosti nametnuta u severnom delu Izraela zbog rata, biće ukinuta sutra ujutro, saopštila je izraelska vojska na Telegramu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Nakon procene situacije, Komanda domaćeg fronta izraelske vojske saopštila je da će sva ograničenja biti ukinuta. Ukidanje stupa na snagu sutra od 6.00 u takozvanoj zoni "linije sukoba". Ograničenja će biti ukinuta i na nekoliko drugih lokacija u severnom delu Izraelu. To znači da se te oblasti vraćaju punoj aktivnosti bez ikakvih ograničenja, dodala je izraelska vojska. Taj deo Izraela obično je gađao libanski pokret Hezbolah, kao odgovor na izraelske napade na