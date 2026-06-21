Jerinić (Ekspo): Do sada 139 zemalja potvrdilo učešće, Srbija oborila rekord

“To je najveći broj zemalja koji je ikada učestvovao na jednoj specijalizovanoj Ekspo izložbi.

Srbija je time već oborila rekord. Istovremeno, Ekspo 2027 Beograd je najbrže popunjen Ekspo u odnosu na dinamiku kojom su zemlje potvrđivale svoje učešće. To govori da smo od prvog dana gradili jednu stazu uspeha za naš Ekspo”, rekao je Jerinić, povodom tri godine od odluke Međunarodnog biroa za izložbe da organizaciju specijalizovane izložbe dodeli Srbiji. On je ocenio da pobeda u Parizu nije bila samo velika diplomatska i organizaciona vest, već početak jednog