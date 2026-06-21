Četvoro stradalih u napadu dronom na Krim, deo poluostrva bez struje; Ruski udari na Poltavsku i Dnjepropetrovsku oblast

RTS pre 18 minuta
Četvoro stradalih u napadu dronom na Krim, deo poluostrva bez struje; Ruski udari na Poltavsku i Dnjepropetrovsku oblast

Rat u Ukrajini – 1.619. dan. Tokom noći ruske snage izvele su napade na Dnjepropetrovsku i Poltavsku oblast, kako su prenele lokalne vlasti, ima poginuli i povređenih. U napadu ukrajinskog drona na Krim poginule su četiri, a povređeno je 28 osoba. Zbog pogođene električne mreže, delovi poluostrva su bez struje.

Ruske snage granatirale Slavjansk, troje povređeno Ruska vojska je danas granatirala Slavjansk iz višecevnih raketnih sistema, pri čemu su ranjene najmanje tri osobe, saopštila je Vojna uprava grada na Telegramu. "Danas oko 10.20 neprijatelj je ponovo pogodio stambeno naselje Slavjansk raketnim sistemom za reaktivnu odbranu. Oštećene su visoke zgrade", navodi pres-služba načelnika Ministarstva spoljnih poslova Vadima Ljaha, prenosi Ukrinform. (Ukrinform) Opširnije
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