Incident u Rakovici – vozač "mercedesa" pucao ka vozaču kombija, na kraju povređen motociklista

RTS pre 10 minuta
Incident u Rakovici – vozač "mercedesa" pucao ka vozaču kombija, na kraju povređen motociklista

Uhapšen D. D. zbog sumnje da je u Rakovici, upravljajući "mercedesom“, nakon konflikta u saobraćaju sa vozačem kombija ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u njegovom pravcu. D. D. je, kako se sumnja, najpre vozilom udario u kombi koji je udario u motociklistu koji je tom prilikom zadobio laku povredu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Čukarica i Interventne jedinice 92, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su D. D. (1970) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se sumnja, D. D. je juče u Rakovici, upravljajući vozilom "mercedes", nakon konflikta u saobraćaju sa
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