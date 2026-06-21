Počelo je leto, tačno u 10.24 - temperatura danas do 35 stepeni, lokalno nepogode

Leto za stanovnike severne Zemljine polulopte počelo je u 10 časova i 24 minuta, dok je istovremeno za stanovnike južne polulopte počela zima. Sunčano i toplo vreme, uz temperaturu do 35 stepeni, obeležiće prvi dan leta.

Pretežno sunčano i toplo, ponegde i veoma toplo vreme očekuje se širom Srbije. Sredinom dana ponegde u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša od 32 do 35 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo, sa temperaturom do 33 stepena. Od ponedeljka do srede