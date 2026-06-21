Prvi strelac Mundijala za manje od sat vremena na terenu

RTS pre 5 sati
Prvi strelac Mundijala za manje od sat vremena na terenu

Napadač Nemačke Deniz Undav trenutno je najefikasniji fudbaler na Svetskom prvenstvu. Iako je na terenu proveo svega 56 minuta, već je upisao tri gola i dve asistencije, što ga čini liderom turnira kada je reč o direktnom učešću kod pogodaka.

Undav je još jednom pokazao koliko može da bude opasan kao "džoker" sa klupe. U pobedi Nemačke nad Obalom Slonovače rezultatom 2:1 postigao je oba gola svog tima nakon ulaska u igru i bio ključni čovek u preokretu kojim su Nemci obezbedili plasman u nokaut fazu. Njegov učinak od pet gol-doprinosa za samo 56 minuta znači da učestvuje u pogotku u proseku na svakih 11,2 minuta, što je jedan od najimpresivnijih statističkih podataka dosadašnjeg toka šampionata. Doduše
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