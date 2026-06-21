Srpske odbojkašice poražene pred mečeve Lige nacija u Beogradu

RTS pre 11 minuta
Srpske odbojkašice poražene pred mečeve Lige nacija u Beogradu

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtoj utakmici na turniru B grupe Lige nacija u Pasig sitiju na Filipinima od selekcije SAD rezultatom 3:1 (25:22, 18:25, 25:16, 25:20).

Meč je trajao 96 minuta, a najbolje u srpskom timu bile su Nina Čajić sa 18 poena, Anja Zubić sa 12 i Hena Kurtagić sa 11. Odbojkašice Srbije, sa bilansom 2-6 i 10 bodova vraćaju se u Srbiju, gde ih čeka treća i poslednja nedelja Lige nacija. Srpkinje će u Beogradskoj areni igrati protiv Bugarske (sreda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Nemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedelja, 12. jul, 20.00).
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Odbojkašice Srbije poražene od SAD u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije poražene od SAD u Ligi nacija

RTV pre 6 minuta
Delovi Novog Sada i Veternika u ponedeljak bez struje

Delovi Novog Sada i Veternika u ponedeljak bez struje

Radio 021 pre 6 minuta
Nova nedelja, nova prilika da nekome pomognete: Prikupljanje krvi u Novom Sadu i širom Vojvodine

Nova nedelja, nova prilika da nekome pomognete: Prikupljanje krvi u Novom Sadu i širom Vojvodine

Radio 021 pre 2 sata
Srpkinje nemoćne protiv Amerikanki, sledi spektakl u Beogradu

Srpkinje nemoćne protiv Amerikanki, sledi spektakl u Beogradu

Nova pre 1 sat
Šesti poraz Srbije u Ligi nacija

Šesti poraz Srbije u Ligi nacija

Sputnik pre 1 sat
Odbojkašice Srbije poražene u Ligi nacija od SAD

Odbojkašice Srbije poražene u Ligi nacija od SAD

Politika pre 1 sat
Raspored Mundijala (11. dan): Igra Iran, Zelenortska Ostrva protiv dvostrukog prvaka sveta jure novo iznenađenje

Raspored Mundijala (11. dan): Igra Iran, Zelenortska Ostrva protiv dvostrukog prvaka sveta jure novo iznenađenje

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaHolandijaBugarskaBeogradska ArenaNemačkaLiga nacijaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Srpski zet Eloj Rum – nacionalni heroj: Doneo bod Kurasaou i postao rekorder Mundijala

Srpski zet Eloj Rum – nacionalni heroj: Doneo bod Kurasaou i postao rekorder Mundijala

Danas pre 6 minuta
Odbojkašice Srbije poražene od SAD u Ligi nacija

Odbojkašice Srbije poražene od SAD u Ligi nacija

RTV pre 6 minuta
SP UŽIVO: Zorannah, saigrač brani Ronalda, tri piva za 30s

SP UŽIVO: Zorannah, saigrač brani Ronalda, tri piva za 30s

Sport klub pre 6 minuta
MUNDIJAL UŽIVO Ludi ples kraljevske porodice i potpuna ekstaza Japanaca - za pauzu za hidrataciju može i pivo

MUNDIJAL UŽIVO Ludi ples kraljevske porodice i potpuna ekstaza Japanaca - za pauzu za hidrataciju može i pivo

Nova pre 6 minuta
Šta se ovo dešava?! Još jedan fudbaler otpao sa Evropskog prvenstva! Ogromni problemi za Srbiju i selektora

Šta se ovo dešava?! Još jedan fudbaler otpao sa Evropskog prvenstva! Ogromni problemi za Srbiju i selektora

Kurir pre 6 minuta