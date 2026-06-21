Srpske odbojkašice poražene pred mečeve Lige nacije u Beogradu

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtoj utakmici na turniru B grupe Lige nacija u Pasig sitiju na Filipinima od selekcije SAD rezultatom 3:1 (25:22, 18:25, 25:16, 25:20).

Meč je trajao 96 minuta, a najbolje u srpskom timu bile su Nina Čajić sa 18 poena, Anja Zubić sa 12 i Hena Kurtagić sa 11. Odbojkašice Srbije, sa bilansom 2-6 i 10 bodova vraćaju se u Srbiju, gde ih čeka treća i poslednja nedelja Lige nacija. Srpkinje će u Beogradskoj areni igrati protiv Bugarske (sreda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Nemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedelja, 12. jul, 20.00).