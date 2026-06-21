Vučić u Jedinstvenom dispečerskom centru: Vozovi više neće kasniti, popravićemo prugu Valjevo-Vrbnica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Izjavio je da će se u njemu koristiti veštačka inteligencija, a da će to sa automatizacijom smanjiti do minimuma mogućnost ljudske greške. Izgradnja centra je, kaže, plaćena 127 miliona evra. Govoreći o istrazi o navodnoj simulaciji upotrebe zvučnog topa, Vučić je rekao da samo želi da narod zna istinu o tome šta se dogodilo.

Izjave Aleksandra Vučića i Aleksandra Bocan-Harčenka Vučić o zvučnom topu: Želim da ljudi znaju istinu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da neće tužiti N1 i Novu S zbog toga što su govorili da je "pucao u leđa svom narodu" navodnim korišćenjem zvučnog topa na protestu 15. marta i dodao da nema ni potrebu da ih tuži, da jedno želi da narod i građani znaju da šta je istina, a šta ne. "Jedino što tražim od svog naroda, od naših ljudi, da znaju šta je