Produžena Uredba kojom se ograničavaju cene derivata nafte

BEOGRAD - Vlada Srbije produžila je Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i u narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost (PDV) za evro dizel i evro premijum BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 21 dinar, dok je za evro dizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara

Doneta Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte, kako je objavljeno u Službenom glasniku predviđa da na najvišu maloprodajnu cenu ovih derivata nije dozvoljeno obračunavati druge naknade ili druge troškove koji nisu propisani uredbom ili drugim posebnim propisima. Uredbom je predviđeno i da su kvalitet i označavanje derivata nafte uređeni Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla. Navedeno je i da se uredba ne primenjuje na