Ruske snage granatirale Slavjansk, troje povređeno

SLAVJANSK, HARKOV - Ruska vojska je danas granatirala Slavjansk iz višecevnih raketnih sistema, pri čemu su ranjene najmanje tri osobe, saopštila je Vojna uprava grada na Telegramu.

"Danas oko 10.20 neprijatelj je ponovo pogodio stambeno naselje Slavjansk raketnim sistemom za reaktivnu odbranu. Oštećene su visoke zgrade", navodi pres-služba načelnika Ministarstva spoljnih poslova Vadima Ljaha, prenosi Ukrinform. Za sada je potvrđeno da su tri osobe povređene. Dve osobe su lečene ambulantno, dok je jedna žena (89) hospitalizovana. Jedna osoba poginula, dve povređene u eksploziji u Harkovskoj oblasti Jedna osoba je poginula, a dve su povređene