Vučić obilazi Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Vučić obilazi Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu.

Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, obilazak će početi u 10 časova. Jedinstveni dispečerski centar obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja Infrastruktura železnice Srbije. Jedinstveni dispečerski centar Infrastrukture železnice Srbije nalazi se u železničkoj stanici Beograd - Ranžirna u Makišu, u kojoj se nalazila Telekomanda. Reč je o modernom dispečerskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog
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Vučić obilazi Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova

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