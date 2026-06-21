RHMZ objavio upozorenje: Očekuju pljuskovi sa grmljavinom i grad

Vreme će danas u Srbiji biti retežno sunčano i toplo, ponegde i veoma toplo, a sredinom dana ponegde u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, uz dnevni razvoj oblačnosti, očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće vetar slab do umeren, a najviša dnevna temperatura biće od 32 do 35 stepeni. Prema upozorenju RHMZ, kasno posle podne