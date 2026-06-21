Helsinški odbor: Napad na Davida Gruhonjića nije incident, već posledica sistematskog targetiranja

Serbian News Media pre 2 sata
Helsinški odbor: Napad na Davida Gruhonjića nije incident, već posledica sistematskog targetiranja
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji najoštrije je večeras osudio demoliranje automobila Davida Gruhonjića, sina univerzitetskog profesora i novinara iz Novog Sada Dinka Gruhonjića i ocenio da nije reč o incidentu, već o posledici sistematskog targetiranja porodice Gruhonjić. „Brutalno uništavanje automobila Davida Gruhonjića u Novom Sadu predstavlja još jedan u nizu alarmantnih napada koji su posledica dugotrajne kampanje targetiranja, linča i dehumanizacije
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