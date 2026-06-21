Iran savetovao funkcionere SAD da biraju reči, nakon nove Trampove pretnje napadima

Sjedinjene Američke Države ( SAD) treba pažljivo da biraju reči, jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je danas šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Galibaf na društvenoj mreži Iks (X).

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) zapretio je ranije danas da će napasti Iran ako njegovi saveznici u Libanu – pokret Hezbolah protiv kojeg ratuje Izrael, „nastave da izazivaju probleme“. „SAD treba pažljivo da biraju reči – naše oružane snage su spremne da odgovore“, napisao je Galibaf bez direktnog pominjanja Trampa. Američki predsednik je to rekao dok su u Švajcarskoj u toku tehnički pregovori o primeni nedavno postignutog memoranduma o razumevanju