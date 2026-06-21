Janjić (SRCE): Nadam se da će Platforma za evropsku Srbiju biti osnov za neku buduću koaliciju

Serbian News Media pre 2 sata
Janjić (SRCE): Nadam se da će Platforma za evropsku Srbiju biti osnov za neku buduću koaliciju

Generalni sekretar Srbija centra (SRCE) Stefan Janjić izjavio je danas da Platforma za evropsku Srbiju u ovom trenutku nije koalicija, zato što izbori još uvek nisu raspisani, niti se zna kada će biti.

U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji u petak je dogovoreno zajedničko delovanje proevropskih stranaka i pokreta: Srbija centar (SRCE), Pokret slobodnih građana (PSG), Stranka slobode i pravde (SSP) i pokret Solidarnost u okviru Platforme za evropsku Srbiju. „Da li će ova platforma biti osnov za neku buduću koaliciju, videćemo. Ja se nadam da će biti“, rekao je Janjić za televiziju N1, a prenela stranka u saopštenju. Dodao je da stranke Platforme za evrpsku
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