Janjić (SRCE): Nadam se da će Platforma za evropsku Srbiju biti osnov za neku buduću koaliciju

Generalni sekretar Srbija centra (SRCE) Stefan Janjić izjavio je danas da Platforma za evropsku Srbiju u ovom trenutku nije koalicija, zato što izbori još uvek nisu raspisani, niti se zna kada će biti.

U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji u petak je dogovoreno zajedničko delovanje proevropskih stranaka i pokreta: Srbija centar (SRCE), Pokret slobodnih građana (PSG), Stranka slobode i pravde (SSP) i pokret Solidarnost u okviru Platforme za evropsku Srbiju. „Da li će ova platforma biti osnov za neku buduću koaliciju, videćemo. Ja se nadam da će biti“, rekao je Janjić za televiziju N1, a prenela stranka u saopštenju. Dodao je da stranke Platforme za evrpsku